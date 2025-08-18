В подмосковной школе № 2 им Дагаева завершился капитальный ремонт

В преддверии нового учебного года в школе № 2 им. В. В. Дагаева городского округа Лосино-Петровский завершился капитальный ремонт, сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

В ведомстве отметили, что это не просто обновление помещений, а масштабная модернизация, которая создаст современные условия для всех обучающихся. На территории школы появилось новое спортивное ядро, предназначенное как для уроков физкультуры, так и для внеклассных мероприятий. Обновленная инфраструктура призвана сделать занятия спортом более комфортными и повысить интерес учащихся к физической активности.

Подробнее о проекте рассказала директор школы Ольга Леонидовна Набережнева в эксклюзивном видео.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.