В подмосковной Кубинке завершается капремонт кровель двух домов

В Кубинке на улице Генерала Вотинцева завершается капитальный ремонт кровель жилых домов № 3 и 5. Комплекс работ включает в себя усиление балок перекрытий, это позволит качественно утеплить чердачные помещения и сохранить их эксплуатационные характеристики, сообщает пресс-служба администрации Одинцовского округа.

«В домах № 3 и 5 на улице Генерала Вотинцева основные работы по ремонту кровли подходят к концу. Стропильная система смонтирована, сделано металлическое покрытие крыши, смонтированы ограждения и водосточная система. Остались работы по чердаку — это, в частности, укладка утеплителя, устройство плит и работа по вентиляционным шахтам», — сказал глава Одинцовского округа Андрей Иванов.

Также на объекте сейчас выполняется подшив карнизного свеса. Оба дома — двухэтажные, они были построены в самом начале 1950-х годов. Как отметил в ходе инспекции объектов заместитель главы округа Михаил Коротаев, при производстве работ важно уделить особое внимание местам стыковки новых и старых частей вентиляционных каналов — чтобы система работала исправно.

В мае 2025 года, когда установится достаточно теплая погода, подрядная организация также возобновит на обоих объектах фасадные работы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории региона с 2023 по 2025 год капитально отремонтируют около 4,8 тыс. многоквартирных домов. Всего в Московской области насчитывается 57 тыс. МКД, из них свыше 44 тыс. вошли в региональную программу капремонта.

«Для жителя МКД уютный дом — это не только про его собственную квартиру, но и про подъезд, лифт, двор, общие пространства. Чтобы все исправно функционировало и радовало глаз, необходима забота, своевременное обновление», — заявил Воробьев.