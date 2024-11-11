сегодня в 16:58

В подмосковной деревне Бузаево готов к открытию новый ресторан

Застройщик, который специализируется на возведении жилых и нежилых зданий, уже получил разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

Общая площадь ресторана составляет 563 кв. метра. В интерьере заведения преобладает деревянная отделка. На первом этаже здания оборудовали просторный зал для посетителей на 40 мест, а также комнаты для персонала. На втором — технологические помещения кухни и кабинет руководителя. Обслуживать гостей общепита будут восемь сотрудников. Рядом со зданием построили парковку для работников и посетителей заведения.

Здание ресторана построили за 6 месяцев. Объект начали возводить в марте 2024 года, а закончили в октябре.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в строительстве в основном используют отечественные строительные материалы.

По словам главы региона, только малую долю компонентов приходится покупать за рубежом.