В подмосковной деревне Бузаево готов к открытию новый ресторан
Фото - © Главное управление государственного строительного надзора Московской области
Работники подведомственного Главгосстройнадзору Московской области ГБУ МО «СтройЭксперт» осмотрели ресторан в деревне Бузаево Одинцовского городского округа, сообщает пресс-служба ведомства.
Застройщик, который специализируется на возведении жилых и нежилых зданий, уже получил разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.
Общая площадь ресторана составляет 563 кв. метра. В интерьере заведения преобладает деревянная отделка. На первом этаже здания оборудовали просторный зал для посетителей на 40 мест, а также комнаты для персонала. На втором — технологические помещения кухни и кабинет руководителя. Обслуживать гостей общепита будут восемь сотрудников. Рядом со зданием построили парковку для работников и посетителей заведения.
Здание ресторана построили за 6 месяцев. Объект начали возводить в марте 2024 года, а закончили в октябре.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в строительстве в основном используют отечественные строительные материалы.
По словам главы региона, только малую долю компонентов приходится покупать за рубежом.