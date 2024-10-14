В Балашихе возводят ЖК «Героев» в рамках КРТ

В корпусах № 406 и 407 идут работы по устройству внутренних инженерных сетей, черновой и чистовой отделке, монтажу светопрозрачных конструкций и лифтового оборудования. Кроме того, в последнем продолжаются работы по устройству кровли.

Комплекс расположен в Подмосковной Балашихе, рядом с Ольгинским лесопарком. На его территории уже открыт детский сад на 250 мест, возводят еще один для 220 детей и школу для 1320 учеников. В 2024 году ЖК «Героев» стал победителем в номинации «Лучший ЖК Московской области» в конкурсе «ТОП ЖК-2024».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.