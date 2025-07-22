В Подмосковья принято более 26,7 тыс заявлений на услуги по земле и имуществу

Чтобы увеличить площадь своего надела в целях приведения границ земельных участков для исключения вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чертополосицы по цене, равной 50% от кадастровой стоимости «прирезаемого» участка, собственники земель для индивидуального жилищного строительства (ИЖС), ведения личного подсобного хозяйства (ЛПХ), огородничества и садоводства могут воспользоваться электронной услугой по перераспределению. С начала года в муниципальные образования было подано более 26,7 тыс. таких заявлений, сообщает пресс-служба Минмособлимущества.

«Прежде чем воспользоваться услугой по перераспределению, первое, что нужно сделать собственнику, — образовать земельный участок, а для этого необходимо подготовить схему расположения на кадастровом плане территории, обратившись к кадастровому инженеру. А утверждают схему непосредственно органы местного самоуправления в течение 15 рабочих дней. Далее вновь образованный участок в едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) ставят на кадастровый учет. И только после этого заявитель и администрация заключают соглашение о перераспределении. Отмечу, что соглашение о перераспределении орган местного самоуправления самостоятельно направляет на регистрацию в Росреестр», — пояснил министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

Обращаем внимание, что прежде чем получить данную услугу, еще до подачи заявления важно уточнить наличие обременений и ограничений участка. Поможет это сделать чат-бот ведомства. Нельзя прирезать участок, который находится на ограниченных в обороте землях — в охранных, санитарных или других зонах, если земельный участок принадлежит третьим лицам или если на нем уже есть объекты капитального строительства, принадлежащие другим собственникам, а также, если на данный участок уже претендует другой заявитель. Перечень оснований для отказа указан в регламенте госуслуги на портале РПГУ.

А с помощью этого сервиса можно рассчитать будущую стоимость прирезаемого участка при перераспределении.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.

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