В Подмосковье жителям напомнили о сервисе «Народный инспектор»

Жителям Подмосковья напомнили о работе приложения «Народный инспектор», с помощью которого можно сообщать о нарушениях земельного законодательства через портал «Добродел». Сервис действует почти два года и позволяет фиксировать проблемы с мобильного телефона, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

Приложение «Народный инспектор» интегрировано с региональным порталом «Добродел» и доступно для скачивания в App Store и Google Play. Для работы необходимо зарегистрироваться, выбрать категорию нарушения и зафиксировать его с помощью фото или видео. Геолокация автоматически определяет место съемки, что упрощает проверку информации.

Через сервис можно сообщить о незаконной организации гостиниц и хостелов в жилых домах частного сектора, размещении промышленных предприятий на землях для индивидуального жилищного строительства или сельхозназначения, а также об открытии магазинов, автосервисов, кафе и других коммерческих объектов на участках, где такая деятельность запрещена.

«Приложение «Народный инспектор» является примером того, как современные технологии помогают людям быстрее реагировать на возникающие проблемы и эффективно передавать информацию органам власти. Эта инициатива стала дополнительным инструментом контроля за соблюдением законов и защитой прав собственников земли», — подчеркнул министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

В ведомстве отметили, что сервис помогает повысить прозрачность использования земель и вовлечь жителей в контроль за соблюдением законодательства на территории региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе запустили около 40 новых цифровых сервисов. Они касаются помощи семьям, выплат, компенсаций, соцуслуг, поддержки, опеки и попечительства, предоставления земли, работы такси и спорта.

«Жители это ценят, активно пользуются, поэтому мы стараемся регулярно запускать новые цифровые сервисы. В прошлом году внедрили порядка 30, а с начала этого года — уже свыше 40. Так, молодые семьи теперь могут с помощью нескольких кликов получить субсидии, учителя и врачи — оформить компенсацию за аренду жилья, а предприниматели — возместить затраты на приобретение нового оборудования. Задача — не снижать темп и продолжать наполнять наш портал госуслуг новыми удобными опциями», — заявил Воробьев.