В Подмосковье завершили ремонт контор Шатовского и Ступинского лесничеств

В филиале «Русский лес» ГАУ МО «Мособллес» завершили ремонт контор Шатовского лесничества в городском округе Серпухов и Ступинского лесничества в городском округе Ступино, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

Ремонтные работы прошли в рамках планового обновления административных зданий лесного хозяйства. В конторах выполнили электромонтажные и сантехнические работы, провели внутреннюю и наружную отделку, обновили рабочие кабинеты и зоны приема граждан.

Особое внимание уделили безопасности, функциональности и соответствию помещений современным требованиям. Благодаря проведенному ремонту улучшились условия труда специалистов и повысился комфорт для посетителей.

Директор филиала «Русский лес» Алексей Талалаев отметил, что все работы выполнены в соответствии с техническим заданием, проектно-сметной документацией и условиями контракта. Качество ремонта соответствует действующим строительным нормам и установленным требованиям.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что жители оставляют положительные отзывы, особенно если дом отремонтирован при комплексном подходе. По этой теме важен диалог с людьми.

«Следующая тема в продолжение темы управляющих компаний — это работа фонда капитального ремонта. Сегодня будет доклад о программе в целом, о подходах, нюансах. Мы видим и положительные отклики жителей тогда, когда, особенно, дом отремонтирован при комплексном подходе — это, значит, кровля, это, значит, фундамент, сети и желательно фасад. Понятно, что все-таки большинство домов мы ремонтируем фрагментарно, меняя самое насущное, самое необходимое: где-то это кровля, где-то — внутренние коммуникации», — сказал Воробьев.