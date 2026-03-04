В Подмосковье завершают монолит трех корпусов ЖК «Скай Спутник»

Строители завершают устройство монолитного каркаса трех корпусов пятой очереди квартала «Скай Спутник» на северо-западе Подмосковья. Ввод домов в эксплуатацию запланирован на первый квартал 2027 года, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

В квартале «Скай Спутник» от группы «Самолет» подходят к концу работы по возведению монолитного каркаса корпусов 19, 20 и 21 общей площадью 64,7 тыс. кв. м. На площадке ежедневно работают более 250 специалистов. Уже залито свыше 50 тыс. кубометров бетона. Параллельно ведутся каменная кладка наружных стен и перегородок, монтаж инженерных систем и остекление. В ближайшее время строители приступят к фасадным работам.

Корпус 20 будет иметь переменную этажность от 20 до 28 этажей, корпуса 19 и 21 — по 30 этажей. Всего предусмотрено более 1250 апартаментов классического и евро-формата. В проекте запланированы пентхаусы с террасами и двухуровневые апартаменты, а также планировки с лоджиями, гардеробными, мастер-спальнями и несколькими санузлами. Из окон откроются виды на Живописную бухту.

Из каждого корпуса организуют проход в двухуровневый подземный паркинг с доступом на лифте. На подземных этажах разместят кладовые. Места общего пользования оформят по авторскому проекту с продуманной навигацией и освещением, оборудуют колясочные, зоны отдыха и коворкинг. В общественных пространствах установят видеонаблюдение.

Двор сделают закрытым и свободным от автомобилей, вход будет осуществляться по смарт-картам. Проект благоустройства предусматривает зоны отдыха, детскую площадку и спортивные пространства, а также озеленение крупномерными деревьями и кустарниками.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что благодаря центру содействия строительству в Подмосковье ввели в эксплуатацию 5 млн кв. метров коммерческих помещений.

«Мы с 3,8 млн кв. метров ушли на 5 млн кв. метров введенных в эксплуатацию коммерческих площадей. Все это благодаря более гибкому отношению к тем, кто обращается к нам за помощью. Это говорит о том, что при желании и готовности к трансформации мы достигаем результатов в каждом направлении», — сказал Воробьев.