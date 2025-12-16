В Подмосковье завершается строительство комплекса рекреационных апартаментов «Мосты»
Фото - © Фото: Главгосстройнадзор Подмосковья
На территории Дмитровского района, вблизи села Ильинское, почти завершилось строительство крупного комплекса рекреационных апартаментов «Мосты». Застройщиком выступает ООО «Негреско». Ход возведения объекта контролируют инспекторы Главного управления государственного строительного надзора Московской области, сообщает пресс-служба ведомства.
Комплекс представляет собой единый архитектурный ансамбль, включающий три жилых корпуса общей площадью 29,2 тыс. квадратных метров, административное здание с контрольно-пропускным пунктом, служебно-бытовое помещение, вспомогательные строения и инфраструктуру благоустройства. Функциональное назначение комплекса направлено на создание комфортных условий для отдыха и проживания гостей Подмосковья.
В комплексе планируется размещение 24 комфортабельных апартаментов различной вместимости (от двух до четырех постояльцев), что позволит одновременно принять около ста отдыхающих. Комплекс будет функционировать в круглосуточном режиме и в течение всего года.
По территории комплекса протекает река Яхрома, разделяя комплекс на три зоны проживания, имеющие отдельные въезды, но связанные между собой общими зонами отдыха.
Зоны отдыха созданы с учетом естественного природного ландшафта: прогулочные дорожки протяженностью 3,6 тыс. метров ведут через плотно растущий лес, а парящие над водой пешеходные мосты позволяют любоваться красотой с высоты.
Прогнозируемый срок завершения строительства — март 2026 года.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работы по строительству продолжаются и после ввода объектов в эксплуатацию.
«Отмечу, что с вводом домов наша работа не заканчивается. Есть обязательства по строительству школ, детсадов, поликлиник в новых микрорайонах. Мы включаем их в госпрограмму, привлекаем инвесторов. Кроме того, прорабатываем маршруты общественного транспорта, чтобы во всех новостройках людям было удобно и комфортно жить», — сказал Воробьев.