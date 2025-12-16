В Подмосковье завершается строительство комплекса рекреационных апартаментов «Мосты»

Комплекс представляет собой единый архитектурный ансамбль, включающий три жилых корпуса общей площадью 29,2 тыс. квадратных метров, административное здание с контрольно-пропускным пунктом, служебно-бытовое помещение, вспомогательные строения и инфраструктуру благоустройства. Функциональное назначение комплекса направлено на создание комфортных условий для отдыха и проживания гостей Подмосковья.

В комплексе планируется размещение 24 комфортабельных апартаментов различной вместимости (от двух до четырех постояльцев), что позволит одновременно принять около ста отдыхающих. Комплекс будет функционировать в круглосуточном режиме и в течение всего года.

По территории комплекса протекает река Яхрома, разделяя комплекс на три зоны проживания, имеющие отдельные въезды, но связанные между собой общими зонами отдыха.

Зоны отдыха созданы с учетом естественного природного ландшафта: прогулочные дорожки протяженностью 3,6 тыс. метров ведут через плотно растущий лес, а парящие над водой пешеходные мосты позволяют любоваться красотой с высоты.

Прогнозируемый срок завершения строительства — март 2026 года.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работы по строительству продолжаются и после ввода объектов в эксплуатацию.

«Отмечу, что с вводом домов наша работа не заканчивается. Есть обязательства по строительству школ, детсадов, поликлиник в новых микрорайонах. Мы включаем их в госпрограмму, привлекаем инвесторов. Кроме того, прорабатываем маршруты общественного транспорта, чтобы во всех новостройках людям было удобно и комфортно жить», — сказал Воробьев.