В Подмосковье завершается строительство дороги к ЖК «Измайловский лес»

В Балашихе строят дорогу к ЖК «Измайловский лес». Девелопер проекта завершает работы по благоустройству, нанесению разметки и установки дорожных знаков, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

С вводом последнего участка дороги жители микрорайона получат возможность комфортного подъезда к своим домам и социально-культурным объектам, благодаря соединению с построенной дорожно-транспортной сетью. Также появится доступность общественного транспорта, дополнительные три остановки для удобства жителей, в том числе с детьми дошкольного и школьного возрастов.

В проекте ЖК «Измайловский лес» 13 домов, 12 из которых уже заселены. На территории уже работают два многоуровневых паркинга, третий в процессе строительства. Помимо этого, в проекте три детских сада, два из которых уже открылись. Работают школа и поликлиника, на первых этажах жилых корпусов — магазины, кафе и другие полезные сервисы. Рядом с каждым домом расположены уютные дворы-парки с местами для отдыха, детскими и спортивными площадками.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона. По результатам опроса жителей, эти темы лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье.

«Вот какие перемены стоят у нас в топе, лидеры. Первое — это дороги, второе — это благоустройство», — сказал Воробьев.