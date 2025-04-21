В Подмосковье завершается ремонт большого зала в центре культуры и досуга «Импульс»

Работы проводятся в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» за счет средств бюджета, в соответствии с задачами национального проекта «Семья». Общая стройготовность по всем видам работ составляет 60%, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

На площадке рабочих ведется устройство подвесного акустического потолка зрительного зала, монтаж стеновых акустических панелей, устройство слаботочных систем трансляции, свет и звук, системы пожарной сигнализации, монтаж фермы для софитов над сценой.

Благодаря проводимым работам, полное обновление получат зрительный зал и главная сцена центра культуры. В зале установят удобные кресла, обновят технологическое оборудование, проведут отделочные работы, заменят инженерные сети, механику и одежду сцены.

Открытие зала для зрителей запланировано на май 2025 года.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.