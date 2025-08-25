В Подмосковье зарегистрированы права дольщиков на 99 тыс объектов недвижимости

Московская область в лидерах среди регионов РФ по количеству зарегистрированных прав дольщиков на основании заявлений, поданных застройщиками, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На территории Московской области с начала действия Федерального закона от 13.07.2020 № 202-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» на основании заявлений, поданных застройщиками зарегистрировано право собственности участников долевого строительства в отношении 99, 8 тыс. объектов недвижимости.

Значительное увеличение регистраций прав связано с тем, что с 1 марта 2025 года вступил в силу Федеральный закон № 487-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», который обязал застройщиков после подписания передаточного акта самостоятельно направлять в орган регистрации прав заявления и документы для государственной регистрации права собственности участника долевого строительства исключительно в электронной форме.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что Подмосковье является лидером по вводу многоквартирных домов в стране. В этом году в регионе уже ввели 9,8 млн кв. метров.

По словам губернатора, сейчас много сил направлено на расселение жителей из аварийных домов.