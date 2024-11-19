В Подмосковье зарегистрировано свыше 5 тыс заявок по «дачной амнистии»

«Дачная амнистия» представляет собой упрощенную процедуру оформления в собственность объектов недвижимости, действующую до 1 марта 2031 года. Она распространяется на жилые и садовые дома, а также вспомогательные строения: бани, гаражи, хозяйственные постройки, сообщает пресс-служба Минмособлимущества.

С начала 2024 года в БТИ Московской области на регистрацию объектов недвижимости в рамках «дачной амнистии» поступило 5,3 тыс. обращений. По телефону горячей линии учреждения были проконсультированы 73,7 тыс. граждан.

Как уточняют в министерстве имущественных отношений Московской области, БТИ Московской области в рамках «дачной амнистии» предоставляет жителям Подмосковья комплексную услугу «под ключ». Гражданину достаточно оформить нотариальную доверенность на сотрудника учреждения, чтобы участвовать только в подписании договора и получении итогового документа — выписки из ЕГРН.

Всего с начала 2024 года на территории Подмосковья уже поставлено на учет свыше 77,2 тысяч объектов недвижимости.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.