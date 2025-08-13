В Подмосковье зарегистрировано свыше 47,8 тыс объектов недвижимости с начала года

С начала года в Московской области зарегистрировано более 47,8 тыс. объектов недвижимости, на тысячу больше чем в прошлом году за этот же период.Стабильно высокие результаты показывают муниципальные округа Раменский, Истра и Дмитровский, сообщает пресс-служба регионального министерства имущественных отношений.

«С начала этого года в Подмосковье собственники зарегистрировали 47 867

объектов недвижимости, среди которых 34 864 — индивидуальные жилые дома общей площадью 5 млн кв.м, с налоговым потенциалом 164,5 млн рублей. Всего в этом году планируем поставить на учет 70 тысяч жилых домов и хозпостроек» — сказал министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

Только за июль в регионе зарегистрировано 8 175 объектов, из них 5 942 — частные дома общей площадью 838,6 тыс. кв.м, с налоговым потенциалом 26,8 млн рублей.

Лидерские позиции в этом направлении на протяжении долгих месяцев удерживают муниципальные округа Раменский, где за прошедший месяц зарегистрировано 685 объектов, из них 542 ИЖС площадью 73 тыс. кв.м с налоговым потенциалом 2,3 млн руб., в Истре на учет за июль поставлено 580 объектов, из них 449 ИЖС площадью 78 тыс. кв.м с налоговым потенциалом 2,7 млн руб., в Дмитровском на кадастровый учет поставлено 564 объекта, из них 384 ИЖС площадью 49 тыс. кв.м с налоговым потенциалом 1,5 млн руб.

По словам министра, на территории каждого муниципального образования проводятся обследования территорий, в ходе которых выявляют незарегистрированную недвижимость и вручают уведомления гражданам. Так, с начала года проведено

117 188 обследований земельных участков и направлено 34 155 уведомлений о необходимости регистрации.

Регистрацию домов сделали обязательной. Закон уже действует с 1 марта этого года. После строительства частных домов, хозяйственных построек на капитальной фундаменте следующим шагом должна быть регистрация возведенных объектов. Только после этого можно будет начинать эксплуатировать недвижимость.

Обратиться за помощью по оформлению недвижимости можно в БТИ Московской области, где работает услуга «под ключ». На базе учреждения действует и колл-центр по консультированию граждан о процедурах «дачной амнистии». Звоните, сотрудники вам помогут — +7 (498) 568-99-95!

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.