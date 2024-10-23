В Подмосковье зарегистрировано свыше 316 тыс объектов бытовой недвижимости

В настоящее время срок регистрации прав на жилые помещения по заявлениям, поданным в электронном виде, в том числе по ипотечным сделкам на территории Московской области, составляет 24 часа. В регионе сокращены сроки осуществления государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав в отношении социально значимых объектов недвижимости, многоквартирных домов и объектов бытовой недвижимости, сообщает пресс-служба Минмособлимущества.

На основании п. 8.4 ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» для объектов, относящихся к «бытовой недвижимости», предусмотрены сокращенные сроки осуществления учетно-регистрационных действий. Подать документы в электронном виде можно на сайте Росреестра или посредством портала госуслуг.

С начала 2024 года управлением Росреестра по Московской области проведены учетно-регистрационные действия в отношении 316 258 объектов бытовой недвижимости (по заявлениям, поданным в электронном виде).

«Бытовая недвижимость — это значимая составляющая экономического и социального развития каждого региона. Правовыми механизмами создаются благоприятные условия для развития рынка недвижимости, поскольку оборот недвижимого имущества — один из важных показателей, влияющих на рыночную экономику страны», — отметила начальник отдела государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав управления Елена Шейкина.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.