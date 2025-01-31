В Подмосковье зарегистрировано свыше 2 млн объектов недвижимости за 2024 год

В Подмосковье за 2024 год Росреестром проведено более 2 млн учетно-регистрационных действий с недвижимостью. Из них по количеству зарегистрированных объектов недвижимости в рамках единой процедуры учетно-регистрационных действий в ведомство поступило более 196 тысяч заявлений, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

За отчетный период на регистрацию ипотеки подано более 146 тысяч заявлений. На регистрацию договоров долевого участия (ДДУ) в Росреестр поступило более 61 000 заявлений, из которых более 95% — в электронном виде.

Ведомство системно работает над повышением качества услуг и внедрением новых цифровых решений для граждан, бизнеса и органов власти.

В настоящее время практически все услуги Росреестра можно получить в электронном виде через официальный сайт Росреестра что значительно упрощает процедуру оформления прав на объекты подмосковной недвижимости.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.