В Подмосковье зарегистрировано свыше 16 тыс объектов недвижимости за июнь

В Подмосковье за июнь 2024 года Росреестром осуществлено более 167 тысяч учетно-регистрационных действий с недвижимостью. Из них по количеству зарегистрированных объектов недвижимости в рамках единой процедуры учетно-регистрационных действий поступило более 16 тысяч заявлений, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

На регистрацию ипотеки подано около 20 тысяч заявлений, из которых более 92% — в электронном виде. На регистрацию договоров долевого участия (ДДУ) в Росреестр поступило более 8 тысяч заявлений, из которых 96% — в электронном виде. Ведомство системно работает над повышением качества услуг и внедрением новых цифровых решений для граждан, бизнеса и органов власти.

В настоящее время практически все услуги Росреестра можно получить в электронном виде через официальный сайт Росреестра что значительно упрощает процедуру оформления прав на объекты подмосковной недвижимости.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.