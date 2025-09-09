В Подмосковье зарегистрировано более 22,6 тыс объектов капитального строительства

За три летних месяца 2025 года жители Московской области зарегистрировали 22 562 объекта капитального строительства, 12 075 из которых — это индивидуальные жилые дома общей площадью свыше 2,3 тыс. кв. м с налоговым потенциалом 75,7 млн рублей. Наибольшее количество недвижимости зарегистрировано в июле — 8 175 объектов, а в число лидеров по оформлению недвижимости вошли Раменский, Истра и Дмитровский. Об этом сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Подмосковья.

«Несмотря на то, что «дачную амнистию» продлили до 2031 года, темп по регистрации недвижимости не снижается, ежемесячно в налоговый оборот вовлекаются 6-8 тысяч объектов недвижимости, от жилых домов до различных бытовых строений. За восемь месяцев зарегистрировано 55 809 объектов, это почти 80% от запланированного. В это число входят 40 586 индивидуальных жилых домов общей площадью 5,8 млн кв. м с налоговым потенциалом 191 млн рублей. Успешно и результативно проводят такую работу из месяца в месяц Истра, Раменский и Дмитровский», — рассказал министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

Глава ведомства также добавил, что в этом году уже проведено более 130 тысяч обследований земельных участков и направлено почти 40 тысяч уведомлений гражданам о необходимости регистрации недвижимости.

Что нужно знать владельцам:

Регистрация недвижимости занимает всего 3 дня (или 5 рабочих дней через МФЦ).

Незарегистрированные дома и постройки могут быть признаны самовольными, что грозит их сносом.

Без регистрации вы не сможете:

передать недвижимость по наследству;

сдать ее в аренду или продать;

прописаться, провести газ или получить компенсацию при утрате.

Подать документы на регистрацию дома можно в МФЦ или Росреестр напрямую. Жители могут также воспользоваться сервисом помощи в регистрации — услугой «под ключ» от БТИ Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.