В Подмосковье зарегистрировано 96 тыс объектов недвижимости за 2024 год

«За прошлый год на государственный кадастровый учет поставлено 96 тыс. объектов недвижимости, в том числе 75 тыс. индивидуальных жилых домов, общей площадью 10,6 млн кв. метров с налоговым потенциалом 318,7 млн рублей. Регистрировать права на недвижимость в Подмосковье стали активнее. В сравнении с показателем 2023 года в регионе зарегистрировано на 16 тыс. больше объектов недвижимости. Рост регистрации связан как с развитием строительства частных жилых домов, так и упрощенным порядком регистрации в рамках «дачной амнистии», а также большой информационной кампанией, которую министерство проводит совместно с профильными ведомствами. Работу по выявлению незарегистрированных объектов мы продолжим. Если ранее законодательство не предусматривало мер, обязывающих обеспечить оформление, то уже с 1 марта 2025 года вступят в силу принятые Госдумой поправки в Градостроительный кодекс, которые вводят новое правило: ставить частное жилье на кадастровый учет и оформлять право собственности на него нужно будет сразу же после завершения строительства», — рассказал министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

Министр также добавил, что органы местного самоуправления имеют право самостоятельно выявлять незарегистрированные объекты и вносить информацию о них в единый реестр недвижимости. Механизм следующий: муниципалитеты анализируют сведения в архивах, запрашивают информацию у налоговиков, направляют запрос собственнику объекта. Если от него не получен ответ-возражение, орган местного самоуправления принимает решение о выявлении правообладателя и передает данные в ЕГРН.

В число лидеров по регистрации объектов недвижимости среди муниципалитетов Подмосковья вошли следующие округа: Раменский, где зарегистрировано 7827 объектов (из них 6480 ИЖС) площадью 883,6 тыс. кв. метров с налоговым потенциалом 24,3 млн руб., Дмитровский, где поставили на учет 6 623 объекта капитального строительства (из них 5024 ИЖС) площадью 643,4 тыс. кв. метров с налоговым потенциалом 18,3 млн руб., в Истре зарегистрировано 6267 объектов (из них 5169 ИЖС) площадью 941,8 тыс. кв. метров с налоговым потенциалом 29,9 млн руб., в Домодедово на кадучет поставлено 5422 объекта (из них 4612 ИЖС) площадью 625,3 тыс. кв. метроу с налоговым потенциалом 17,6 млн руб., в лидерах и Солнечногорск, на территории которого поставлено на учет 4 437 объектов (из них 3 730 ИЖС) площадью 559 тыс. кв. метров с налоговым потенциалом 16,4 млн руб.

«Дачная амнистия» продлена до 1 марта 2031 года. В октябре 2024 года программу расширили: под ее действие попали капитальные хозяйственные постройки (бани, сараи, летние кухни, колодцы, погреба и другие) и дома блокированной застройки (дуплексы, построенные до 1998 года).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.