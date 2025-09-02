В Подмосковье зарегистрировали права в отношении более 86,5 тыс объектов недвижимости

На территории региона управление Росреестра по Московской области совместно с правительством Московской области проводят работу по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости в соответствии с федеральным законом № 518-ФЗ (Федеральный закон от 30.12.2020 № 518-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»). Об этом сообщает пресс-служба Мособлимущества.

Ранее учтенные объекты недвижимости — это недвижимость, права на которую возникли до 31 января 1998 года, но до настоящего времени в едином государственном реестре недвижимости сведения об их правообладателях отсутствуют. Это могут быть земельные участки, объекты капитального строительства здания, сооружения, помещения и объекты незавершенного строительства.

На территории Московской области количество объектов недвижимости, подпадающих под действие 518 — ФЗ, составляет 797 тыс. Количество зарегистрированных ранее возникших прав по состоянию на 1 августа 2025 составило 86 536, проанализировано более 710 тыс. объектов, что составляет 89% от общего количества. Из них более 115 тыс. ранее учтенных объектов вовлечено в экономический оборот.

Управлением совместно с областным Правительством разработан и утвержден региональный план-график по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости на территории региона. В 2025 году Управление осуществляет выполнение указанных мероприятий с опережением утвержденного графика.

Совместная работа управления и правительства Подмосковья по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости ведется на постоянной основе.

«Работа по наполнению ЕГРН необходимыми сведениями, в том числе о правообладателях ранее учтенных объектов недвижимости, проводится в соответствии с поручением президента Российской Федерации и является ключевым направлением реализации государственной программы «Национальная система пространственных данных». Полнота и актуальность данных ЕГРН положительно влияет на социально-экономическое развитие региона и его инвестиционный климат, а также обеспечивает защиту прав собственников недвижимости», — отметил заместитель руководителя управления Росреестра по Московской области Андрей Таланов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее поручил главам округов решать вопрос с имуществом.

«Еще раз прошу глав внимательно посмотреть вокруг в части работы, назначения имущества, земли для развития экономики, для благоустройства, для расселения ветхого, аварийного жилья, для проектов реновации. Все это имеет принципиально важное значение», — подчеркнул Воробьев.