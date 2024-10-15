В Подмосковье зарегистрировали 8,9 тыс объектов недвижимости по упрощенной схеме

На территории Московской области действует закон о «гаражной амнистии». Благодаря этому закону оформить незарегистрированный гараж и землю под ним можно по упрощенной схеме. Так, с начала года в регионе зарегистрировано 8,9 тыс. объектов недвижимости, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Подмосковья.

Всего на территории региона с начала действия закона о «гаражной амнистии» зарегистрирован 22 751 объект недвижимости площадью 384 555 кв. м. Из них 7 115 объектов гаражного назначения и 15 636 земельных участков.

Воспользоваться «гаражной амнистией» могут как владельцы гаражей, так и их наследники или покупатели, но под амнистию не попадают: самовольные постройки, гаражи на садовых участках и участках, предназначенных для ИЖС, разборные металлические гаражи («ракушки»), а также подземные гаражи при многоэтажных домах и офисных комплексах. В остальных случаях право на амнистию есть.

Оформленный в собственность гараж облагается налогом. Размер ставки на само сооружение составляет не более 0,1% кадастровой стоимости, на участок — не более 1,5% кадастровой стоимости.

После того, как собственники зарегистрируют свою недвижимость, появляются полноценные права, а значит, и возможность распорядиться ею: продать, подарить, оставить в наследство и при этом не бояться сноса. Если же земля понадобится для государственных целей, владельцы получат компенсацию.

Упрощенная схема регистрации будет действовать до 1 сентября 2026 года, поэтому у граждан еще есть время оформить свою собственность.

Год назад вступил в силу закон № 338-ФЗ от 24.07.2023 об изменении работы гаражных кооперативов, который позволяет бесплатно приобрести земельный участок без проекта межевания. Помимо этого, закон определил понятия территории гаражного назначения, гаража, гаражного комплекса и регулирует вопросы управления имуществом.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.