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В Подмосковье зарегистрировали 160 тыс заявлений по недвижимости в сентябре

В Подмосковье за сентябрь 2024 года Росреестром осуществлено более 160 тысяч учетно-регистрационных действий с недвижимостью. Из них по количеству зарегистрированных объектов недвижимости в рамках единой процедуры учетно-регистрационных действий поступило около 18 тысяч заявлений, сообщает пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области.

На регистрацию ипотеки подано более 10 тысяч заявлений, из которых около 94% — в электронном виде.

На регистрацию договоров долевого участия (ДДУ) в ведомство поступило более 4 тысяч заявлений, из которых более 96% — в электронном виде.

Ведомство системно работает над повышением качества услуг и внедрением новых цифровых решений для граждан, бизнеса и органов власти.

В настоящее время практически все услуги Росреестра можно получить в электронном виде через официальный сайт Росреестра что значительно упрощает процедуру оформления прав на объекты подмосковной недвижимости.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.