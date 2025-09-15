сегодня в 13:11

В Подмосковье заработал сервис экспресс-анализа территорий для застройщиков

Министерство жилищной политики Московской области совместно с комитетом по архитектуре и градостроительству региона представили масштабное обновление личного кабинета застройщика, который уже год успешно работает на Геопортале Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ключевым нововведением стала функция экспресс-анализа территории, позволяющая быстро выявить наложение участка на зоны с особыми условиями использования территории — например, водоохранные зоны, приаэродромные территории и другие. Сервис автоматически формирует отчет, включающий схему пересечений, площадь и координаты таких зон и доступную для освоения территорию.

Пользоваться новым инструментом просто:

нужно зайти на Геопортал Московской области и авторизоваться в личном кабинете застройщика через ЕСИА;

перейти во вкладку «Библиотека» и воспользоваться новой кнопкой «Экспресс-анализ»;

выбрать удобный способ указания участка: по кадастровому номеру, координатам или с помощью рисования области на карте.

По результатам анализа пользователь получает подробный отчет, который можно сохранить и использовать при дальнейшем проектировании. Для удобства отчет можно выгрузить в формате PDF, а также в формате GeoJSON.

GeoJSON может хранить примитивные типы для описания географических объектов, такие как: точки (адреса и местоположения), линии (улицы, шоссе, границы), полигоны (страны, участки земли)

Новый функционал значительно упрощает и ускоряет подготовку к реализации градостроительных проектов, снижая административные барьеры и повышая прозрачность взаимодействия с органами власти.

Воспользоваться сервисом можно уже сегодня в личном кабинете застройщика на Геопортале Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.