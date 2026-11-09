В Подмосковье запустили онлайн-заявку на техзаключение для перевода дачи в жилой дом

Владельцы садовых домов теперь могут онлайн заказать техническое заключение для признания дома жилым на портале госуслуг Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Заявку на техническое заключение для перевода садового дома в жилой теперь можно подать на региональном портале госуслуг. Обследование проведут специалисты Московского областного бюро технической инвентаризации (БТИ), а готовый документ появится в профиле пользователя.

Подать заявление о признании садового дома жилым и наоборот на портале можно уже более шести лет. Для этого требуется заключение о техническом состоянии объекта. Раньше заявителям приходилось самостоятельно искать организацию для обследования, затем сканировать документ и прикреплять его в личном кабинете.

Специалисты БТИ сначала проанализируют расположение дома, затем выедут на место и оценят состояние конструкций и инженерных систем. Заключение должно подтвердить надежность, безопасность и пригодность дома для постоянного проживания.

Услуга «Техническое заключение о переводе из садового дома в жилой» доступна физическим и юридическим лицам, а также индивидуальным предпринимателям. В заявлении нужно указать характеристики объекта. Встроенный онлайн-сервис рассчитает и заполнит итоговую стоимость работ. После подачи заявки необходимо дождаться обратной связи от специалистов БТИ и согласовать дату обследования. Срок предоставления услуги — 20 рабочих дней.

Получив заключение, можно подать заявление на смену статуса дома. После признания дачи жилым домом в нем можно будет оформить регистрацию по месту жительства, получить имущественный налоговый вычет, оформить сниженный тариф на электричество и использовать средства материнского капитала.

По нацпроекту «Экономика данных» российские разработчики получают поддержку, образование в ИТ-отрасли соответствует требованиям рынка, а государство, бизнес и люди защищены от киберпреступников. Цифровые решения дают новые возможности, делая жизнь удобнее: госуслуги доступны онлайн, а интернет появляется в самых отдаленных уголках страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе запустили около 40 новых цифровых сервисов. Они касаются помощи семьям, выплат, компенсаций, соцуслуг, поддержки, опеки и попечительства, предоставления земли, работы такси и спорта.

«Жители это ценят, активно пользуются, поэтому мы стараемся регулярно запускать новые цифровые сервисы. В прошлом году внедрили порядка 30, а с начала этого года — уже свыше 40. Так, молодые семьи теперь могут с помощью нескольких кликов получить субсидии, учителя и врачи — оформить компенсацию за аренду жилья, а предприниматели — возместить затраты на приобретение нового оборудования. Задача — не снижать темп и продолжать наполнять наш портал госуслуг новыми удобными опциями», — заявил Воробьев.