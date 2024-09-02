В Подмосковье запустили новое производство офисной и торговой мебели

Компания «Лебер» вывела на полную мощность предприятие по производству офисной и торговой мебели — «Лебер Мебель». Так, на новом предприятии в г. о. Солнечногорск компания производит мебель на металлокаркасе — столы, шкафы, тумбы, стеллажи, различные полки и аксессуары из конструкционной стали, который отличается особой прочностью, сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

«Основное направление компании „Лебер“ — производство детских игровых и спортивных площадок, которые предприятие успешно поставляет не только по всей России, но и в ОАЭ, Саудовскую Аравию, Монголию, Иорданию и другие страны. Сейчас компания запустила еще одно направление — производство мебели из стали. Общий объем инвестиций в реализацию этого проекта составил более 40 млн рублей. На новом предприятии создано около 100 рабочих мест. Производственные мощности на данный момент позволяют выпускать до 2 000 единиц продукции ежемесячно, в дальнейшем этот объем будет увеличен», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

На сегодняшний день на территории Подмосковья у компании «Лебер» создано два предприятия: в городском округе Мытищи компания производит оборудование для детских и спортивных площадок, а на предприятии в городском округе Солнечногорск — мебель.

Основной материал, который используется при производстве мебели — конструкционная сталь. Мощности предприятия позволяют создавать сложные с технической точки зрения изделия нестандартных форм, соблюдая баланс между визуальной легкостью конструкций и их прочностью. Для того, чтобы металлокаркас можно было использовать даже на улице, технологи компании разработали специальное покрытие для защиты металла от коррозии.

«Мы завершили пуско-наладочные работы и уже вышли на проектную мощность. Наша компания продаёт не только ту мебель, которая есть в нашем каталоге, но и реализует масштабные нетиповые проекты: например, сделали стеллаж для дворца культуры, размером 10 на 7 метров, мебель для шоурума необычных форм и офисные столы нестандартных размеров. Благодаря собственному конструкторскому бюро и современному производству мы можем найти решения даже для самых сложных задач», — прокомментировал председатель совета директоров «Лебер» Артем Сорокин.

Помимо мебели из конструкционной стали, компания также производит различные изделия из дерева — от деревянных аксессуаров и столешниц до уличной мебели. Перед тем как попасть к покупателю, все новые изделия тестируются по ряду параметров. В том числе на жёсткость, эргономичность, прочность и устойчивость под действием вертикальной и горизонтальной нагрузки. Продукция «Лебер Мебель» уже поставляется по всей России. В дальнейшем компания планирует наладить экспорт в другие страны. В ближайших планах производителя — поставки в страны СНГ, а также в Саудовскую Аравию и ОАЭ.

Губернатор региона Андрей Воробьев ранее сообщил, что в Подмосковье работает целый комплекс мер поддержки, обеспечивающий высокий уровень инвестпривлекательности.

«Чтобы каждый год создавать 60-70 тыс. новых рабочих мест и держать планку выше 1 трлн инвестиций (так в прошлом году это было 1 трлн 300 млрд), мы должны помогать бизнесу реализовывать не менее 450 крупных проектов, держать этот темп», — пояснил губернатор.