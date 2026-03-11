В Подмосковье закрыли 17 незаконных шиномонтажей с начала года

В Московской области в январе–феврале 2026 года прекратили работу 17 нелегальных шиномонтажей, размещенных на участках с иным целевым назначением. Собственники либо оформляют вид разрешенного использования земли, либо прекращают деятельность, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

В регионе продолжаются проверки соблюдения земельного законодательства. Муниципальный земельный контроль выявляет автосервисы, которые используют участки не по назначению.

За девять месяцев этой работы зафиксировано 443 нарушения правил землепользования. Закрыто 69 автосервисов, десять из них — в 2026 году. Еще семь владельцев с начала года привели вид разрешенного использования участков в соответствие с фактической деятельностью. Общее число легализованных шиномонтажей достигло 59.

«Собственники обязаны оформить соответствующий ВРИ земельного участка либо прекратить ведение незаконной предпринимательской деятельности», — пояснил министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

Один из примеров — в Орехово-Зуеве на улице Бугрова. Там шиномонтаж работал на участке, предназначенном для размещения магазина или склада. После предписания и уведомления центра кадастровой оценки о возможном повышении кадастровой стоимости правообладатель изменил ВРИ в соответствии с фактическим использованием земли.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев анонсировал подробное обсуждение о размещении неторговых объектов в Подмосковье.

«Нам предстоит детально обсуждать порядок размещения неторговых объектов в XXI веке, когда меняются стандарты строительства, когда в современных комплексах предусмотрено все для того, чтобы во дворах не было машин, а на первых этажах малый бизнес мог чувствовать себя легально и уверенно», — заявил Воробьев.