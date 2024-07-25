В Подмосковье заключили более 200 договоров на аренду недвижимости за 1 рубль

С прошлого года в Московской области для предпринимателей действует программа «Недвижимость за 1 рубль». По данной программе в регионе заключено уже более 200 договоров, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

«Это еще одна мера поддержки наряду с программой «Земля за рубль», которой могут воспользоваться представители малого и среднего бизнеса в нашем регионе. Программа стартовала в прошлом году и по ней уже заключено свыше 200 договоров аренды. В настоящее время для аренды доступно порядка 200 объектов недвижимости», — рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Он отметил, что первый и самый очевидный плюс этой программы — экономия на аренде помещений для предпринимателей.

«Особенно это важно для тех, кто только начинает свой бизнес. Есть и ещё один важный момент — возможность использовать старые, заброшенные помещения, которые раньше стояли без дела. Теперь предприниматели могут взять их в аренду, провести капитальный ремонт или реставрацию и начать там свой бизнес», — отметил парламентарий.

По его словам, на инвестпортале Московской области можно выбрать подходящий объект и подать заявку.

«Да, объекты требуют ремонта, но такая аренда — это действительно существенная поддержка и возможность для роста и развития бизнеса. В первую очередь приоритет на участие в программе отдаётся проектам в сфере импортозамещения», — добавил спикер Мособлдумы.

«Недвижимость за 1 рубль»

Кто может воспользоваться?

Субъекты малого и среднего предпринимательства

Условия предоставления:

льготная цена – 1 руб. за 1 кв.м.;

состояние имущества – требующее серьезного ремонта, в т.ч. находящееся в аварийном состоянии (более 80% износа);

осуществление ремонта имущества арендатором – в течение 1,5 лет, реконструкции – в течение 3 лет (впоследствии объект можно выкупить);

Если износ объекта составляет менее 80%, то цена аренды будет рассчитываться исходя из размеров налога на недвижимость – 2,2 % от кадастровой стоимости

Срок льготной аренды помещения составляет до 10 лет, здания – до 15 лет;

У соискателя не должно быть задолженностей по налогам и по заработной плате. Он не должен находится в процедурах банкротства.

Куда и как можно обратиться?

Выбрать помещение или здание можно на инвестпортале Московской области.

Здесь же онлайн можно подать заявку на получение выбранного объекта. Оформление займёт 10 дней.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что власти Подмосковья готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории области. Они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.