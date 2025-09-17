В Подмосковье заказать услугу БТИ по подготовке техплана теперь можно онлайн

В Подмосковье реализована техническая возможность предоставления услуги БТИ «Подготовка технического плана объекта недвижимости» с использованием информационной системы Московской области регионального портала государственных и муниципальных услуг (РПГУ). Об этом сообщает пресс-служба Мособлимущества.

Процесс получения услуг, которые предоставляет БТИ Московской области, становится проще.

Теперь оформить заказ на подготовку технического плана объекта недвижимости можно онлайн, прямо из дома или офиса, с компьютера или смартфона, а также онлайн эту услугу можно оплатить.

Есть вопросы — информация обо всех услугах БТИ Московской области доступна на официальном сайте учреждения и в окнах БТИ в МФЦ МО, а также по телефону горячей линии: 8 (498) 568-88-88.

Больше информации об услугах БТИ Московской области в нашем чат-боте @MyBTIServices_bot.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.