В Подмосковье зафиксирован рост налоговых начислений на 41%

В 2024 году по увеличенной налоговой ставке за нецелевое использование земельных участков в бюджеты городских округов Подмосковья дополнительно мобилизовано 3,1 млрд рублей земельного налога, что на 900 млн больше показателей 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

«Недобросовестным земплепользователям, не использующим сельхозземли по назначению или тем, кто использует в предпринимательской деятельности участки, предназначенные под индивидуальное жилищное строительство, личное подсобное хозяйство, огородничество или садоводство, грозит повышение ставки земельного налога в 5 раз, с 0,3% от кадастровой стоимости до 1,5%. Так, по материалам земельного контроля в 2024 году земельный налог с налоговой ставкой 1,5% начислен на общую сумму 3,1 млрд рублей, а за последние три года уникальная практика взаимодействия муниципального земельного контроля с налоговой в части повышения налоговой ставки на земельные участки принесла в бюджеты муниципалитетов 6,92 млрд рублей», — рассказал заместитель министра имущественных отношений Московской области Геннадий Герасимов.

Земельный контроль Подмосковья выходит на земельные участки, на которых по данным ФНС высок риск обнаружения нарушений по нецелевому использованию земли, и фиксирует их. Благодаря взаимодействию с налоговыми органами в единой информационной системе и оцифровке всех этапов работы налоговая служба автоматически получает все необходимые материалы для принятия решений по доначислению налога.

Собственникам и арендаторам земельных участков стоит обратить внимание, что льготная ставка в размере 0,3% от кадастровой стоимости, согласно ст. 394 Налогового Кодекса РФ, предусмотрена для:

земельных участков, приобретенных для ИЖС, садоводства, огородничества, дачного строительства, дачного хозяйства и личного подсобного хозяйства;

земельных участков, отнесенных к землям сельхозназначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и используемых для сельскохозяйственного производства.

Действует такая пониженная ставка при условии, если перечисленные земельные участки не используются в предпринимательской деятельности (в том числе для массовой перепродажи в целях извлечения прибыли), а в отношении земель сельскохозяйственного назначения — используются непосредственно по прямому назначению. В противном случае, если нарушение нецелевого использования зафиксировали земельные инспекторы в ходе обследования, ставка земельного налога будет увеличена в 5 раз.

Если после повышения налоговой ставки нарушение устранено и земля используется в соответствии с ее целевым назначением, необходимо уведомить отдел муниципального земельного контроля. Сотрудники МЗК проведут выездное обследование земельного участка и, убедившись в устранении нарушения, проинформируют об этом налоговые органы. После чего ставка земельного налога снова станет льготной и составит 0,3% от кадастровой стоимости.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.