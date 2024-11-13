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В Подмосковье за октябрь на кадастровый учет поставили 21 многоквартирный дом

В октябре 2024 года в Московской области на государственный кадастровый учет поставлен 21 многоквартирный дом. Всего в новостройках 7 156 квартир общей площадью более 514 тыс. кв. метров. Об этом сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

Объекты недвижимости расположены в следующих городских округах региона:

Красногорск — 5 МКД на 1 470 квартир общей площадью более 91 000 кв. м;

Одинцово — 4 МКД на 1 064 квартиры общей площадью более 78 000 кв. м;

Ленинский — 2 МКД на 1 014 квартир общей площадью более 85 000 кв. м;

Солнечногорский — 2 МКД на 258 квартир общей площадью более 23 000 кв. м;

Химки — 2 МКД на 1855 квартир общей площадью более 126 000 кв. м;

Сергиево — Посадский — 1 МКД на 38 квартир общей площадью более 4 000 кв. м;

Можайский — 1 МКД на 61 квартиру общей площадью около 5 000 кв. м;

Люберцы — 1 МКД на 981 квартиру общей площадью около 73 000 кв. м;

Балашиха — 1 МКД на 242 квартиры общей площадью около 15 000 кв. м;

Коломна — 1 МКД на 51 квартиру общей площадью около 4 000 кв. м;

Клин — 1 МКД на 122 квартиры общей площадью более 9 000 кв. м.

Общая площадь поставленного на государственный кадастровый учет жилого фонда в октябре 2024 года позволит обеспечить жильем около 8 тысяч семей на территории Московской области.

«В Подмосковье ведется активное строительство жилого фонда. Управление совместно с правительством Московской области способствуют ускорению темпов введения в эксплуатацию градостроительных объектов на территории региона. Учетно-регистрационные действия в отношении социально-значимых объектов осуществляются в оперативные сроки для создания комфортных условий для граждан и повышения инвестиционной привлекательности региона», — сказала и. о. начальника отдела государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав Юлия Миронова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе в строительстве в основном используют отечественные строительные материалы. Только малую долю компонентов приходится покупать за рубежом.