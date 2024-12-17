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В Подмосковье за ноябрь поставили на кадастровый учет 12 многоквартирных домов

За ноябрь 2024 года управлением Росреестра по Московской области на государственный кадастровый учет поставлено 12 МКД на 4 656 квартир, площадью более 327 тыс. кв. метров. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики региона.

Объекты недвижимости расположены в следующих городских округах региона:

Красногорск — 4 МКД из них 3 МКД в ЖК «Ильинские луга» на 1 045 квартир общей площадью около 70 тыс. кв. метров и 1 МКД в ЖК «Новая Рига» на 792 квартиры общей площадью более 49 тыс. кв. метров;

Мытищи — 3 МКД из них 1 МКД в ЖК «Федоскинская слобода» на 75 квартир общей площадью около 4 тыс. кв. метров, 1 МКД в ЖК «Шолохово» на 80 квартир общей площадью более 5 тыс. кв. метров и 1 МКД в ЖК «Мытищи Парк» на 1 317 квартир общей площадью более 85 тыс. кв. метров;

Звездный городок — 1 МКД на 144 квартиры общей площадью более 14 тыс. кв. метров;

Ленинский — 1 МКД в ЖК «Южная Битца» на 780 квартир общей площадью около 67 тыс. кв. метров;

Подольск — 1 МКД в ЖК «Бородино» на 152 квартиры общей площадью около 12 тыс. кв. метров;

Балашиха — 1 МКД в ЖК «Леоновский парк» на 27 квартир более 4 тыс. кв. метров;

Одинцово — 1 МКД в ЖК «Одинград Семейный» на 244 квартиры общей площадью более 16 тыс. кв. метров. Общая площадь поставленного на государственный кадастровый учет жилого фонда в ноябре 2024 года позволит обеспечить жильем около 5,5 тыс. семей на территории Московской области.

Московская область продолжает застраиваться в рамках реализации проекта комплексного развития территорий.

«В Подмосковье ведется активное строительство жилого фонда. Управление совместно с правительством Московской области способствуют ускорению темпов введения в эксплуатацию градостроительных объектов в регионе для формирования комфортной городской среды. Постановка на государственный кадастровый учет многоквартирных жилых домов является важным шагом в развитии социальной инфраструктуры региона, а также дает возможность гражданам оформить право собственности на свои квартиры», — отметила начальник отдела государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав Елена Шейкина.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в строительстве в основном используют отечественные строительные материалы.

По словам главы региона, только малую долю компонентов приходится покупать за рубежом.