В Подмосковье за неделю выставили на торги 136 новых объектов недвижимости

Фото - © В Волоколамском м.о. на торгах продается земельный участок для ИЖС/Комитет по конкурентной политике Московской области

В период с 9 по 13 февраля 2026 года комитет по конкурентной политике Московской области выставил на торги 136 объектов, включая земельные участки и нежилые помещения, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

За неделю с 9 по 13 февраля 2026 года в Подмосковье на торги выставили 136 объектов недвижимости. Среди них — 89 земельных участков в аренду, 44 участка на продажу, два нежилых помещения и один лот с продажей здания и земельного участка.

Земельные участки предназначены для индивидуального жилищного строительства и личного подсобного хозяйства. Например, в Волоколамском округе продается участок площадью 8 соток в деревне Успенье по начальной цене 290 792 рубля. В Зарайске можно арендовать участок для личного подсобного хозяйства площадью 12 соток на 13 лет и 2 месяца с ежегодной арендной платой 36 992,4 рубля.

Для бизнеса доступны предложения по аренде и покупке коммерческой недвижимости. В Волоколамском округе сдается участок площадью 192,35 кв. м, а в Клину на торгах выставлено здание с участком 13,33 сотки.

Все торги проходят в электронной форме. Для участия необходима усиленная квалифицированная электронная подпись, которую можно получить в аккредитованных удостоверяющих центрах. Актуальные обзоры законодательства и инструкции по участию в торгах размещаются в телеграм-канале комитета по конкурентной политике Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что многие мечтают жить в частном доме на земле, но без государственной программы реализовать это желание крайне сложно. Поэтому любое участие государства, федеральных или региональных органов власти очень важно для ИЖС.

«У нас есть ряд проектов, которые мы реализуем. Их порядка 10, и они есть не только у нас в регионе. Их прелесть в том, что это не просто хаотичная застройка. Это индивидуальные дома с возможностью организации работы, открытия малого бизнеса, школ, поликлиник», — рассказал Воробьев.