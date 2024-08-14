В Подмосковье за неделю выставили 141 объект на земельно-имущественные торги

С 5 по 9 августа в Московской области на торги выставлен 141 объект, из которых 110 земельных участков в аренду, 28 земельных участков на продажу, 2 нежилых помещения в аренду и 1 комплекс зданий с земельным участком на продажу. Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

Так, например, в городском округе Кашира в аренду можно взять земельный участок для индивидуального жилищного строительства, площадью 10 соток, расположенный в мкр. Ожерелье города Кашира. В 5 минутах езды от железнодорожной станции «Ожерелье». Срок аренды 13 лет и 2 месяца. Начальная цена — 90 408,35 рублей в год.

В Воскресенске в собственность можно приобрести земельный участок для ведения садоводства, площадью 7,5 соток, расположенный вблизи п. им. Цюрупы. Участок в экологически чистом районе, вблизи соснового леса, при этом до остановки общественного транспорта всего 12 минут пешком. Начальная цена — 339 224,60 руб.

Предложения для развития бизнеса также есть: в Раменском городском округе в аренду можно взять помещение для размещения магазина, площадью 59,1 кв. м, расположенное на 1 этаже по адресу: поселок Кратово, улица Чурилина, дом № 6, пом. 3. Помещение расположено в жилом массиве в пешей доступности от железнодорожной станции D-3 «Отдых». Срок аренды — 5 лет. Начальная цена — 434 030,40 руб./год.

Основной принцип торгов — во время аукциона предложить наиболее высокую цену среди участников, чтобы стать победителем.

Все торги в Подмосковье проводятся в электронной форме. Выбрать участок или коммерческую недвижимость можно на интерактивной карте единого портала торгов Московской области.

Комитет по конкурентной политике Московской области напоминает, ежегодно в Подмосковье на торги выставляется около 4 тыс. земельных участков для индивидуального жилищного строительства. Найти участок или помещение в Подмосковье можно на едином портале торгов.