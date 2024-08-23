В Подмосковье за неделю выставили 133 объекта на земельно-имущественные торги

С 12 по 16 августа 2024 года на торги выставлено 133 объекта, из которых 93 земельных участка в аренду, 30 земельных участков на продажу, 5 нежилых помещений на продажу, 1 комплекс (здание с земельным участком) на продажу, 3 объекта недропользования и 1 объект водопользования. Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

Так, например, в городском округе Зарайск в аренду можно взять земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства, площадью 20 соток, расположенный в деревне Чернево на ул. Лесная. Участок расположен всего в 7 минутах от остановки общественного транспорта. Срок аренды 13 лет и 2 месяца. Начальная цена — 34 800 руб./год.

В городском округе Лыткарино продается нежилое помещение на цокольном этаже жилого дома площадью 166,9 кв.м, расположенное по адресу: г. Лыткарино, ул. Ухтомского, д. 25, пом. II. Помещение расположено в жилом массиве в пешей доступности от остановки общественного транспорта. Начальная цена — 7 620 500 руб. с учетом НДС.

Предложения для развития бизнеса также есть: В Богородском городском округе в аренду можно взять земельный участок под склад площадью 127,9 соток, расположенный в г. Старая Купавна, ул. Дорожная. Участок в 20 минутах езды от Горьковского шоссе. Начальная цена — 3 024 086 руб./год.

Основный принцип — во время аукциона предложить наиболее высокую цену среди участников, чтобы стать победителем.

Все торги в Подмосковье проводятся в электронной форме. Выбрать участок или коммерческую недвижимость можно на интерактивной карте единого портала торгов Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что лучшие региональные практики цифровизации тиражируются по всей стране.

«Главная цель «цифры» — комфортное получение услуг для людей, общение с властью без барьеров, хлопот и волокиты», — пояснил губернатор.