Фото - © Земельный участок в г.о. Воскресенск/Комитет по конкурентной политике МО

сегодня в 12:47

В Подмосковье за неделю выставили 130 объектов на земельно-имущественные торги

С 18 по 22 ноября в Московской области на торги выставили 130 объектов, из которых 100 земельных участков в аренду, 22 земельных участка на продажу, 2 нежилых помещения в аренду, 5 нежилых помещений на продажу и 1 объект водопользования. Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике региона.

Так, например, в городском округе Воскресенск в аренду можно взять земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства площадью 12,7 сотки, расположенный в деревне Городище. Срок аренды — 20 лет. Начальная цена составляет 146 929,66 рублей в год.

В Наро-Фоминском городском округе продается земельный участок для индивидуального жилищного строительства площадью 12 соток, расположенный в деревне Дубровка. Начальная цена — 402 756,00 руб.

В городском округе Зарайск продается земельный участок для индивидуального жилищного строительства площадью 14,7 сотки, расположенный в деревне Беспятово. Начальная цена — 583 810,00 руб.

Основной принцип торгов — во время аукциона предложить наиболее высокую цену среди участников, чтобы стать победителем.

Все торги в Подмосковье проводятся в электронной форме. Выбрать участок или коммерческую недвижимость можно на интерактивной карте единого портала торгов Московской области.

Обзоры законодательства (44-ФЗ, 223-ФЗ, ЗИТ) и полезные пошаговые инструкции по участию в земельно-имущественных торгах Подмосковья можно найти в Тelegram-канале комитета по конкурентной политике Московской области.

В Московской области создан комитет по конкурентной политике для реализации госполитики в сферах формирования конкурентной среды на территории региона, а также организации и проведения иных конкурентных процедур. Он также необходим для формирования, функционирования и развития в Подмосковье контрактной системы в сфере закупок, формирования и обеспечения функционирования областной единой торговой площадки.