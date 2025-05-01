В Подмосковье за неделю провели более ста аукционов по земельно‑имущественным торгам

За неделю с 21 апреля по 25 апреля в Московской области состоялось 115 аукционов по земельно-имущественным торгам. Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

Всего в торгах приняло участие 297 претендентов. Среднее количество участников на конкурентных процедурах составило 2,5 человека на лот, что повышает шансы участников на победу в аукционе. Основной принцип торгов заключается в том, что победителем становится участник, предложивший наивысшую цену. А если к торгам будет допущен только один человек, он сможет забрать лот по минимальной стоимости.

Более детально ознакомиться с информацией об объектах, выставленных на торги в Московской области, всегда можно на региональном едином портале торгов ЕАСУЗ.

Также в телеграмм-канале комитета по конкурентной политике Московской области @konkurenTEAM регулярно публикуется подборка актуальных лотов, информация о том, какие торги проводятся в Подмосковье, где найти имущество или земельные участки, выставленные на торги и как подать заявку для участия в аукционах.

Как ранее отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям, власти региона будут делать все, чтобы Подмосковье становилось лучше.

«Мы и дальше будем делать все, чтобы жизнь в Подмосковье становилась лучше, а наша любимая страна — сильнее», — уточнил Воробьев.