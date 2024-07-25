В Подмосковье за неделю провели 172 аукциона по земельно-имущественным торгам

С 15 по 19 июля в Московской области состоялось 172 аукциона по земельно-имущественным торгам, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

Всего в торгах приняли участие 399 претендентов. Среднее количество участников на конкурентных процедурах составило 4,3 человека на лот.

Более детально ознакомиться с информацией об объектах, выставленных на торги в Московской области, всегда можно на едином портале торгов. Найти свой идеальный участок для загородной жизни или помещение для бизнеса легко.

Также в Telegram-канале комитета по конкурентной политике Московской области @konkurenTEAM ежедневно публикуется подборка актуальных лотов, информация о том, какие торги проводятся в Подмосковье, где найти имущество или земельные участки, выставленные на торги и как подать заявку для участия в аукционах.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.