В Подмосковье за неделю провели 134 аукциона по земельно-имущественным торгам

С 26 по 30 августа в Московской области состоялось 134 аукциона по земельно-имущественным торгам, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

Всего в торгах приняло участие 386 претендентов. Среднее количество участников на конкурентных процедурах составило 4,6 человека на лот.

Более детально ознакомиться с информацией об объектах, выставленных на торги в Московской области, всегда можно на Едином портале торгов. Найти свой идеальный участок для загородной жизни или помещение для бизнеса легко

Также в Telegram-канале комитета по конкурентной политике Московской области @konkurenTEAM регулярно публикуется подборка актуальных лотов, информация о том, какие торги проводятся в Подмосковье, где найти имущество или земельные участки, выставленные на торги и как подать заявку для участия в аукционах.

Комитет по конкурентной политике Московской области напоминает, что для участия в земельно-имущественных торгах Подмосковья достаточно получить электронную подпись, зарегистрироваться на электронной торговой площадке, внести задаток и подать заявку.