В Подмосковье за неделю провели 133 аукциона по земельно-имущественным торгам

С 30 сентября по 4 октября в Московской области состоялось 133 аукциона по земельно-имущественным торгам. Всего в торгах принял участие 331 претендент, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

Среднее количество участников на конкурентных процедурах составило 3,7 человека на лот.

Более детально ознакомиться с информацией об объектах, выставленных на торги в Московской области, всегда можно на региональном едином портале торгов ЕАСУЗ. Найти свой идеальный участок для загородной жизни или помещение для бизнеса легко.

Также в Telegram-канале комитета по конкурентной политике Московской области @konkurenTEAM регулярно публикуется подборка актуальных лотов, информация о том, какие торги проводятся в Подмосковье, где найти имущество или земельные участки, выставленные на торги и как подать заявку для участия в аукционах.

Комитет по конкурентной политике Московской области напоминает, что для участия в земельно-имущественных торгах Подмосковья достаточно получить электронную подпись, зарегистрироваться на электронной торговой площадке, внести задаток и подать заявку.