В Подмосковье за неделю провели 131 аукцион по земельно-имущественным торгам

С 29 июля по 2 августа в Московской области состоялся 131 аукцион по земельно-имущественным торгам. Всего в торгах приняли участие 308 претендентов, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

Среднее количество участников на конкурентных процедурах составило 4,1 человека на лот.

Более детально ознакомиться с информацией об объектах, выставленных на торги в Московской области, всегда можно на едином портале торгов. Найти свой идеальный участок для загородной жизни или помещение для бизнеса легко.

Также в Telegram-канале комитета по конкурентной политике Московской области @konkurenTEAM ежедневно публикуется подборка актуальных лотов, информация о том, какие торги проводятся в Подмосковье, где найти имущество или земельные участки, выставленные на торги и как подать заявку для участия в аукционах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что инфраструктура Подмосковья должна соответствовать ожиданиям жителей.

«В растущем регионе <…> инфраструктура должна соответствовать тому, что ждет человек, чтобы жизнь была комфортной, удобной. Это непростая задача, но очень интересная», — сказал Воробьев.