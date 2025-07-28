В Подмосковье за неделю опубликовали более 30 социально значимых закупок

С 21 по 25 июля в единой информационной системе и на едином портале торгов Московской области ЕАСУЗ опубликовано 33 закупки. Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

В весенне-летний период идет активная фаза капитального ремонта дорог и мостов. Опубликованы закупки на выполнение работ по капитальному ремонту мостовых переходов через реку Яхрома в городском округе Дмитровский, мостового перехода через залив у населенного пункта Тишково в городском округе Пушкинский, мостового перехода через реку Исьма у населенного пункта Симбухово в Наро-Фоминском городском округе и мостового перехода через реку Нара в Одинцовском городском округе. Капитальному ремонту также подлежат участки автомобильных дорог в Дмитровском муниципальном округе и в городском округе Лосино-Петровский.

Продолжается выполнение работ по программе «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами». В городском округе Звездный городок запланировано строительство участков тепловой сети и ГВС, а в муниципальном округе Чехов — строительство участков тепловых сетей от котельной.

В рамках программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» планируется капитальный ремонт школы в городском округе Коломна, Софринского образовательного комплекса в городском округе Пушкинский, школ для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в городском округе Щелково и в Наро-Фоминском городском округе.

Информация о новых закупках в Московской области размещается в единой информационной системе (ЕИС) и на портале единой автоматизированной системы управления закупками (ЕАСУЗ). Малые закупки (до 600 тыс. рублей) можно найти в электронном магазине Московской области.

Комитет по конкурентной политике Московской области напоминает, ежегодно в Подмосковье на торги выставляется более 5 тысяч объектов недвижимого имущества. Найти участок или помещение в Подмосковье можно на Едином портале торгов.

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