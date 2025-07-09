В Подмосковье за неделю опубликовали более 20 социально значимых закупок

С 30 июня по 4 июля в единой информационной системе и на едином портале торгов Московской области ЕАСУЗ опубликована 21 закупка. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.

Так, например, опубликованы закупки на выполнение работ по капитальному ремонту МБОУ «Гимназия № 3» (дошкольное отделение «Ручеёк») в Ивантеевке и МУДО «Лотошинская детская школа искусств» в Лотошине.

Планируются работы по благоустройству сквера возле бассейна «Кристалл» в городском округе Электросталь, сквера К. Маркса и площади с Вечным огнем в Богородском городском округе, а также Проспекта Победы (от ул. Андропова до ул. Горького) в городском округе Ступино.

Продолжается выполнение работ по программе «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами». В городском округе Электросталь предстоит капитальный ремонт участков тепловых сетей. В Ленинском городском округе планируется капитальный ремонт ЦТП № 15.

В рамках реализации госпрограммы «Здравоохранение Подмосковья» планируются поставка и ввод в эксплуатацию ангиографического комплекса в ГБУЗ МО «Реутовская клиническая больница», магнитно-резонансного комплекса в ГБУЗ МО «Люберецкая областная больница».

В рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» планируется строительство многофункционального спортивного центра в городском округе Чехов, строительство Ледового дворца «Химик» в с. Новлянское г. о. Воскресенск, капитальный ремонт СК «Салют» в г. Сергиев Посад, а также капитальный ремонт МОУ СОШ № 26, в г. Люберцы. Также планируются капитальный ремонт ГБУЗ МО «Раменская больница».

Также планируются работы по строительству пожарного депо в г. Талдом на ул. Красина, д. 20, а также депо на 4 машины в с. Ромашково Одинцовского городского округа Московской области.

В городского округа Балашиха запланирована закупка на оказание услуг по организации горячего питания для обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций.

Информация о новых закупках в Московской области размещается в единой информационной системе (ЕИС) и на портале единой автоматизированной системы управления закупками (ЕАСУЗ). Малые закупки (до 600 тыс. рублей) можно найти в электронном магазине Московской области.

Комитет по конкурентной политике Московской области напоминает, ежегодно в Подмосковье на торги выставляется около 4 тысяч земельных участков для индивидуального жилищного строительства. Найти участок или помещение в Подмосковье можно на Едином портале торгов.