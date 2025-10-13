В Подмосковье за неделю опубликовали более 20 социально значимых закупок

С 6 октября по 10 октября комитетом по конкурентной политике Московской области в Единой информационной системе и на Едином портале торгов Московской области ЕАСУЗ опубликована 21 закупка, сообщает пресс-служба ведомства.

Так, например, опубликованы закупки по программе «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на выполнение работ капитальному ремонту участков тепловых сетей в Балашихе, а также строительству блочно-модульной котельной в Шатуре.

Продолжается реализация госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры». Так, в ближайшее время планируется начать работы по капремонту поликлиники в городском округе Щелково и стадиона в городском округе Балашиха.

В рамках госпрограммы «Формирование современной комфортной городской среды» предстоят масштабные работы по благоустройству территорий в округах: Фрязино, Одинцовский, Зарайск, Восход.

Информация о новых закупках в Московской области размещается в Единой информационной системе (ЕИС) и на портале Единой автоматизированной системы управления закупками (ЕАСУЗ). Малые закупки (до 600 тыс. рублей) можно найти в Электронном магазине Московской области.

Комитет по конкурентной политике Московской области напоминает, ежегодно в Подмосковье на торги выставляется около 4 тысяч земельных участков для индивидуального жилищного строительства. Найти участок или помещение в Подмосковье можно на Едином портале торгов.