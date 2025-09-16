В Подмосковье за неделю опубликовали более 20 социально значимых закупок

С 8 сентября по 12 сентября комитетом по конкурентной политике Московской области в единой информационной системе и на едином портале торгов Московской области ЕАСУЗ опубликовано 20 закупок. Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

Так, например, опубликованы закупки на выполнение работ по реконструкции водозаборного узла д. Черная, а также работ по строительству участков тепловых сетей в г. о. Лосино-Петровский. Выполнение работ будет проводиться в рамках программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами».

Продолжается реализация госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры». В д. Брехово г. о. Химки планируется строительство средней общеобразовательной школы на 975 мест, а в г. Коломна будет проводиться строительство воспитательно-образовательного комплекса в составе школы на 1 100 мест для обучения только в одну смену и детского сада на 200 мест.

В рамках формирования современной комфортной городской среды планируется благоустройство лесопарковых зон в городском округе Краснознаменск вблизи ул. Промышленная и в г. Орехово-Зуево вблизи ул. Парковская. В г. Ивантеевка будут проводиться работы по благоустройству сквера по ул. Первомайская (мемориал Журавли).

Информация о новых закупках в Московской области размещается в единой информационной системе (ЕИС) и на портале единой автоматизированной системы управления закупками (ЕАСУЗ). Малые закупки (до 600 тыс. рублей) можно найти в Электронном магазине Московской области.

Комитет по конкурентной политике Московской области напоминает, ежегодно в Подмосковье на торги выставляется около 4 тысяч земельных участков для индивидуального жилищного строительства. Найти участок или помещение в Подмосковье можно на Едином портале торгов.