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В Подмосковье за неделю на земельно-имущественные торги выставлено 148 объектов

С 30 сентября по 4 октября 2024 в Московской области на торги выставлено 148 объектов, из которых 115 земельных участка в аренду, 25 земельных участков на продажу, 4 нежилых помещения в аренду, 2 нежилое помещение на продажу и 2 объекта под водопользование в целях использования акватории для размещения понтонных сооружений на водном объекте. Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

Так, в городском округе Воскресенск на праве собственности можно приобрести земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок), площадью 5 соток, расположенный в селе Марчуги, улица Новая. Начальная цена — 347 067.74 руб./год.

В городском округе Кашира в аренду можно взять земельный участок для индивидуального жилищного строительства, площадью 13 сотки, расположенный в д. Аладьино. Срок аренды 13 лет 2 месяца. Начальная цена — 132 524.86 руб./год.

В Рузском городском округе в аренду можно взять земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок), площадью 29 соток, расположенный в деревне Лобково. Срок аренды 20 лет. Начальная цена — 334 447.73 руб./год.

Основный принцип — во время аукциона предложить наиболее высокую цену среди участников, чтобы стать победителем.

Все торги в Подмосковье проводятся в электронной форме. Выбрать участок или коммерческую недвижимость можно на интерактивной карте единого портала торгов Московской области.

Комитет по конкурентной политике Московской области напоминает, 100% договоров по итогам земельно-имущественных торгов в Московской области заключается в региональной информационной системе. Найти участок или помещение в Подмосковье можно на едином портале торгов.