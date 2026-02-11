В Подмосковье за 5 лет выдано свыше 1,6 тыс сертификатов на социальную ипотеку

В Московской области действуют программы, направленные на поддержку для покупки жилья. Так за 5 лет выдано свыше 1,6 тыс. сертификатов на социальную ипотеку, рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

«В Подмосковье реализуется программа социальной ипотеки. Это наш ключевой инструмент для поддержки врачей, учителей, ученых и других специалистов, без которых невозможно устойчивое развитие Подмосковья. На 2026 год в программу включены 219 человек. Среди них врачи, учителя, ученые и специалисты оборонно-промышленного комплекса, тренеры. Объем финансирования на эти цели в 2026 году составит свыше миллиарда рублей», — отметил Игорь Брынцалов.

«Программа уже доказала свою эффективность: за 5 лет, с 2021 года, выдано свыше 1,6 тысячи сертификатов на социальную ипотеку. Это тысячи семей, которые получили свой дом и уверенность в завтрашнем дне», — подчеркнул спикер Мособлдумы.

Социальная ипотека

Московская область оплачивает полную стоимость жилья (первоначальный взнос 50% + ежемесячная оплата основного долга в течение 10 лет), а специалист гасит проценты по кредиту.

Подать заявку можно через регпортал госуслуг или обратившись в профильное министерство.

Подробнее с условиями получения соципотеки можно ознакомиться на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что в регионе продолжается реализация программы «Социальная ипотека». Сертификаты вручают людям самых востребованных профессий, которые учат, лечат, посвящают себя научным открытиям, укрепляют ОПК, помогают добиваться успехов в спорте. Губернаторская программа позволяет купить жилье по доступной цене.

«Первую половину стоимости квартиры Московская область оплачивает сразу в виде первоначального взноса, вторую половину участник берет в ипотеку, а регион ежемесячно в течение 10 лет компенсирует ему эту сумму. Специалисту же нужно только гасить проценты», — заявил Воробьев.