В Подмосковье за 45 дней можно перевести помещение из жилого в нежилое

Специалисты министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области поделились пошаговой инструкцией для жителей, решивших изменить статус жилого помещения на нежилое. Процедуру перевода проводит орган местного самоуправления, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

Собственник помещения может подать заявление в администрацию, либо в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.

Какие документы понадобятся?

заявление о переводе помещения;

правоустанавливающие документы (оригиналы или нотариально заверенные копии);

план переводимого помещения с техническим описанием;

поэтажный план всего дома, где находится переводимое помещение;

проект переустройства/перепланировки;

протокол общего собрания собственников, подтверждающий их согласие на перевод;

согласие соседей, кто живет рядом с вашим помещением.

Решение о переводе или об отказе должно быть принято в течение 45 дней после подачи документов.

Без согласия всех соседей и собственников решить вопрос не получится. Поэтому лучше заранее обсудить все нюансы с соседями.

Как ранее сообщил губернатор региона Андрей Воробьев, на территории Московской области в новых жилых домах теперь планируется делать не один нежилой этаж, а два для размещения бизнеса.

«Мы сейчас рассматриваем не 1 этаж нежилой, а, например, 2 этажа для того, чтобы больше качественных услуг или офисов располагалось в микрорайонах, которые сегодня строятся», — сообщил Воробьев.