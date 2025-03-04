В Подмосковье за 45 дней можно перевести помещение из жилого в нежилое
Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
Специалисты министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области поделились пошаговой инструкцией для жителей, решивших изменить статус жилого помещения на нежилое. Процедуру перевода проводит орган местного самоуправления, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.
Собственник помещения может подать заявление в администрацию, либо в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.
Какие документы понадобятся?
- заявление о переводе помещения;
- правоустанавливающие документы (оригиналы или нотариально заверенные копии);
- план переводимого помещения с техническим описанием;
- поэтажный план всего дома, где находится переводимое помещение;
- проект переустройства/перепланировки;
- протокол общего собрания собственников, подтверждающий их согласие на перевод;
- согласие соседей, кто живет рядом с вашим помещением.
Решение о переводе или об отказе должно быть принято в течение 45 дней после подачи документов.
Без согласия всех соседей и собственников решить вопрос не получится. Поэтому лучше заранее обсудить все нюансы с соседями.
Как ранее сообщил губернатор региона Андрей Воробьев, на территории Московской области в новых жилых домах теперь планируется делать не один нежилой этаж, а два для размещения бизнеса.
«Мы сейчас рассматриваем не 1 этаж нежилой, а, например, 2 этажа для того, чтобы больше качественных услуг или офисов располагалось в микрорайонах, которые сегодня строятся», — сообщил Воробьев.