В Подмосковье за 1 рубль арендовано помещение для запуска производства мебели

Очередным участником подмосковной программы «Помещение за 1 рубль» стал индивидуальный предприниматель, который планирует на арендованных по льготной ставке площадях организовать небольшое производство, сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

«Во Фрязине будет организовано производство мебели и кашпо из экоротанга. Проект будет реализован на площадях, которые индивидуальный предприниматель получил в рамках программы «Помещение за 1 рубль». Заявленный объем инвестиций в ремонт помещения, а также в запуск производства составляет 700 тыс. рублей», — рассказала заместитель председателя правительства, министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

В соответствии с условиями программы подмосковные предприниматели могут получить помещения или здания, находящиеся в муниципальной собственности и нуждающиеся в ремонте или реконструкции, в льготную аренду.

«На сегодняшний день в Подмосковье по программе «Помещение за 1 рубль» предпринимателям уже передано более 200 объектов недвижимости. Получить ее за один рубль без торгов в Подмосковье может малое или среднее предприятие, в котором работают не более 250 человек, а выручка составляет до двух миллиардов рублей. Стоимость аренды следующая: если износ объекта более 80%, она составляет один рубль за квадратный метр в год, а если менее 80% — по ставке налога на имущество. Взять в аренду помещение предприниматель может на 10 лет, а здание — на 15 лет, при этом арендатор обязан отремонтировать недвижимость в течение 1,5 лет или реконструировать его за три года», — уточнила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Подобрать помещение или здание можно на инвестиционной карте Московской области, воспользовавшись фильтром по типу объекта «Недвижимость», а затем выбрать «Недвижимость за 1 рубль». Здесь же онлайн можно подать заявку на получение выбранного объекта. Заявка рассматривается в течение 10 рабочих дней.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион внедряет помощь малому и среднему бизнесу через инвестпортал.

«С помощью инвестпортала появляются индустриальные парки, различные программы поддержки, например, по импортозамещению, по ряду направлений машиностроения. Ты можешь рассчитывать на дополнительную помощь по проектам, которая делает экономическую модель твоего бизнеса более доходной и быстро окупаемой», — сказал Воробьев.