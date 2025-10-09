В Подмосковье взлетели продажи студий: спрос вырос быстрее, чем в Москве

Спрос на квартиры-студии в Подмосковье вырос на 4,2% год к году

В Московской области основу спроса составляют однокомнатные и двухкомнатные квартиры, однако рекордный рост показали студии — их доля увеличилась на 4,2% год к году, сообщили РИАМО в пресс-службе компании «НДВ-Супермаркет Недвижимости» и девелопера Unikey.

В Московской области динамика рынка комфорт-класса имеет свои особенности. Здесь за период с января по август было продано на 40% больше лотов, чем в Новой или Старой Москве. Основу спроса, как и в столичных локациях, составляют однокомнатные (37,6%) и двухкомнатные (26,4%) квартиры, однако главным драйвером стали студии.

По данным исследования, доля студий в Подмосковье выросла на 4,2% год к году — это самый заметный прирост среди всех форматов. Продажи крупных квартир, напротив, сокращаются: четырехкомнатных лотов за восемь месяцев реализовано почти вдвое меньше, чем годом ранее, их доля упала до 0,9%.

Отдельным трендом аналитики называют изменение средней площади. За год студии и однокомнатные квартиры стали компактнее — на 1,3% и 0,7% соответственно, тогда как трехкомнатные лоты прибавили в среднем 1%, а четырехкомнатные — почти 4,8%.

По мнению экспертов, это указывает на оптимизацию предложения в сегменте малогабаритного жилья и увеличение просторных планировок в категориях трешек и четверок.

