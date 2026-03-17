В Подмосковье выставят на торги более 400 га сельхозземли

В Богородском округе и Клину 19, 23 и 24 марта пройдут торги по продаже шести участков сельхозназначения общей площадью свыше 400 га, изъятых у недобросовестных владельцев. Землю реализуют через портал ЕАСУЗ, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

На торги выставлены шесть участков областной земли, предназначенных для сельскохозяйственного использования. 19 марта планируется продажа участка площадью 15,43 га рядом с деревней Слобода в городском округе Клин. 23 марта состоятся торги по трем участкам в Богородском округе: 37,6 га на территории ЗАО «Кудиново», а также 78,8 га и 2,83 га вблизи деревни Вишняково. 24 марта разыграют еще два участка — 121,9 га и 144,28 га рядом с деревней Белая.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поделился достижениями региона в развитии селекции и семеноводства. Он также рассказал о потенциале в сфере экспорта.

«У нас доля сельхозпродукции в региональном валовом продукте — всего 5%. Но при этом мы занимаем 5 место в стране по экспортному потенциалу», — отметил Воробьев.